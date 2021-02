Successos a Terrassa

17.02.2021 | 04:00

Èbria al volant i es posa a dormir en una cruïlla

Una conductora èbria va aturar el cotxe a una cruïlla, amb el motor en marxa, i es va posar a dormir. Era de matinada i, per tant, incomplia el toc de queda. Els fets van ocórrer el dilluns, a les 1.15 h, a la intersecció del carrer Ample amb el carrer d'Ègara. Agents de la Policia Municipal van identificar la conductora i li van fer bufar en les proves d'alcoholèmia. Els resultats van ser positius, de 0,71 i 0,68 mil·ligrams. La denúncia, doncs, va ser doble: per conducció sota els efectes de l'alcohol i per incompliment del confinament nocturn. La Policia Municipal va interpolar el dilluns vuit denúncies a ciutadans que no feien cas de les restriccions sanitàries.

Conduïa sota l'efecte de les drogues

La Policia Municipal va denunciar el dilluns un conductor que anava al volant sota l'efecte de les drogues i per tinença de substàncies estupefaents. Una unitat policial va aturar, a les 18 hores, el turisme al carrer de Joan Monpeó, a Segle XX. Hi anaven tres persones que van ser identificades. Els agents van trobar en el conductor símptomes de trobar-se sota els efectes de drogues. Li van realitzar el drogo-test, que va donar positiu en THC (el principi actiu del cànnabis), cocaïna i metamfetamina. A més, duia a sobre marihuana.

Dos incendis de contenidors de residus

Dos incendis van cremar contenidors de residus en la nit de dilluns a dimarts a Terrassa. Un dels focs es va detectar a les 23.44 h al carrer d'Emili Badiella. A les 0.50 h un incendi va cremar, almenys, dos contenidors al carrer de Sicília.

Accident de tres vehicles a la carretera de Rubí

Tres vehicles, almenys, es van veure implicats el dilluns en un accident de trànsit ocorregut a la carretera de Rubí, a prop de l'avinguda del Vallès. No va haver-hi ferits.