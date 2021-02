Successos a Terrassa Successos a Terrassa

Successos a Terrassa

17.02.2021 | 04:00

Èbria al volant i es posa a dormir en una cruïlla Una conductora èbria va aturar el cotxe a una cruïlla, amb el motor en marxa, i es va posar a dormir. Era de matinada i, per tant, incomplia el toc de queda. Els fets van ocórrer el dilluns, a les 1.15 h, a la intersecció del carrer Ample amb el carrer d'Ègara. Agents de la Policia Municipal van identificar la conductora i li van fer bufar en les proves d'alcoholèmia. Els resultats van ser positius, de 0,71 i 0,68 mil·ligrams. La denúncia, doncs, va ser doble: per conducció sota els efectes de l'alcohol i per incompliment del confinament nocturn. La Policia Municipal va interpolar el dilluns vuit...