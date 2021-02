El Centre Cívic Montserrat Roig obre com a segon punt de vacunació El Centre Cívic Montserrat Roig obre com a segon punt de vacunació

17.02.2021 | 04:00

Des d'ahir hi ha un altre punt de vacunació a Terrassa de la Covid-19 per als col·lectius professionals prioritzats pel Departament de Salut a l'hora de rebre l'antídot d'AstraZeneca. Es tracta de Centre Cívic Montserrat Roig, situat a l'avinguda de Barcelona, número 180. El nou punt de vacunació és gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa (CST), i se suma al que ja funcionava a les dependències de MútuaTerrassa ubicades al carrer del Castell. Dimecres de la setmana passada, en aquest darrer indret, van començar a rebre la primera dosi d'AstraZeneca aquells col·lectius professionals prioritzats per Salut. Entre aquests es compten farmacèutics,...