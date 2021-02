Un punt de trobada de les menors acusades d'agressions és la plaça del Primer de Maig. Nebridi Aróztegui Un punt de trobada de les menors acusades d'agressions és la plaça del Primer de Maig.

Arxivat el cas de cinc menors acusades de donar pallisses

Javier Llamas

17.02.2021 | 04:00

Són inimputables. No es poden asseure a la banqueta per ser menors. No menors d'edat, menors de 14 anys. Ho diu la llei, encara que a les víctimes i les seves famílies la notícia els hagi caigut com un gerro d'aigua freda. No per esperat és menys dolorós. Un jutjat de menors ha arxivat de manera parcial la causa oberta mesos enrere per les agressions violentes protagonitzades per un grup de noies que assetjava i apallissava altres noies a Terrassa. Eren vuit les identificades. Cinc tenen (o tenien quan es van perpetrar els fets) menys de 14 anys. Són les no imputables. El procés, no obstant això, sí que continuarà amb les tres restants. Trinidad Amela és...