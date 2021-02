El terrassenc Lluís Puig serà diputat al Parlament. El terrassenc Lluís Puig serà diputat al Parlament.

Lluís Puig, diputat de Junts per Catalunya

"Sánchez pot 'fer un Rajoy' o plantejar l'amnistia i negociar"

E. G.

15.02.2021 | 21:49

Des de Bèlgica, l'egarenc Lluís Puig, exconseller de Cultura, valora la majoria absoluta aconseguida pels partits independentistes i insta el Govern de Pedro Sánchez a "acceptar el resultat i prendre les mesures necessàries". ERC ha quedat per primera vegada per davant de Junts en unes eleccions al Parlament. Junts ha de donar suport a Aragonès si es presenta a la investidura?El resultat d'ERC i de Junts és d'empat tècnic. El 2017, Junts estava dos escons per sobre d'ERC i ara ERC està un diputat per damunt de Junts. A Aragonès li pertoca iniciar converses amb altres partits. Però el més important és la lectura que la premsa internacional fa de...