La baixa natalitat requereix prendre noves mesures per reequilibrar l'oferta i la demanda. La baixa natalitat requereix prendre noves mesures per reequilibrar l'oferta i la demanda.

La ràtio a P3 per al curs vinent es tanca en 23 alumnes per grup

Mercè Boladeras

15.02.2021 | 21:25

El departament d'Educació, a través dels Serveis Territorials, ha donat llum verda a baixar la ràtio de P3 a 23 alumnes per grup per al curs vinent en lloc dels 25 que recull la normativa. La proposta, que ha sorgit de les reunions de treball de les autoritats educatives i dels centres públics i concertats de la ciutat, es va donar a conèixer ahir durant la comissió informativa municipal de Cicles de la Vida. La regidora d'Educació, Teresa Ciurana, va explicar que "amb aquesta mesura volem evitar el tancament de línies perquè per al nou curs ja s'ha constatat que torna a baixar la natalitat i, per tant, menys preinscripció a pàrvuls de 3 anys". En...