La ràtio a P3 per al curs vinent es tanca en 23 alumnes per grup

Mercè Boladeras

15.02.2021 | 21:25

El departament d'Educació, a través dels Serveis Territorials, ha donat llum verda a baixar la ràtio de P3 a 23 alumnes per grup per al curs vinent en lloc dels 25 que recull la normativa. La proposta, que ha sorgit de les reunions de treball de les autoritats educatives i dels centres públics i concertats de la ciutat, es va donar a conèixer ahir durant la comissió informativa municipal de Cicles de la Vida.

La regidora d'Educació, Teresa Ciurana, va explicar que "amb aquesta mesura volem evitar el tancament de línies perquè per al nou curs ja s'ha constatat que torna a baixar la natalitat i, per tant, menys preinscripció a pàrvuls de 3 anys". En aquest sentit, el que es preveu és que la demanda a P3 caigui en 155 places, la majoria de les quals (69, un 45%) es troben a la zona 2 de la ciutat. La 3 també és un altre de les zones on la reducció de nounats té impacte (55 menys que l'any passat). La resta (31) es reparteixen pràcticament al cinquanta per centre entre les zones 1 i 4.

Aquestes dades estan en plena sintonia amb les de naixements de l'Institut d'Estadística de Catalunya. L'any 2018 es van produir a Terrassa un total de 2 mil naixements; és a dir 2 mil nens i nenes que són els que començaran P3 el curs pròxim. Aquests 2 mil representen un descens de poc més d'un centenar perquè l'any 2017 es van registrar 2.105 naixements.

Revertir la segregació

La regidora Teresa Ciurana va remarcar també que aquesta reducció de l'oferta a P3 per no tancar línies es fa a tots els centres, salvant els de màxima complexitat que estan en una ràtio de 22 per línia. "Creiem que aquesta mesura és bona per aconseguir aquests objectius de revertir la segregació i a favor de l'equitat". Al respecte, Ciurana i el seu assessor, Rafael Homet, van subratllar que la baixada de la ràtio de P3 permetrà gestionar millor la matrícula viva que aquesta sí que creix. "Les demandes que arriben durant el curs estan sobretot a primària. Això vol dir que si tanquen les ràtios a l'inici a 23 per tothom igual, podrem fer una millor distribució dels alumnes que ens arriben durant el curs i no concentrar-los en escoles que no tenen demanda i hi ha vacants".

En el torn d'exposicions, el regidor socialista, Carles Lázaro, va celebrar la proposta i va reflexionar: "Cal estar amatents i fer aquesta assignació equilibrada de la matrícula viva. Perquè el repte és que les escoles que tenen 10 i 15 preinscripcions no s'arribin a omplir fins a les 22 i 23 i 25 amb la matrícula viva. S'ha de garantir la coherència i la supervivència dels centres educatius que resultin més afectats per estar situats en zones de baixa natalitat. I si cal, s'han de posar més recursos".

Fent memòria

Lázaro, mestre i exdirector de l'Escola Salvador Vinyals, va recordar des de la seva llarga experiència el que va succeir fa anys. "A la dècada dels 90 es va tancar un 30% o un 35% de col·legis d'infantil i primària per la baixa natalitat i deu anys després, a principis del 2000, es va haver de construir de noves, moltes d'elles a prop dels que ja no existien. Hem de fer memòria per fer una bona gestió", va manifestar.

En el seu torn, David Aguinaga, regidor de Ciutadans (Cs), va compartir l'exposició de Lázaro. "La caiguda de la demanda a P3 per la baixa natalitat només és un miratge perquè, a partir d'aquesta edat, necessitem places per cobrir la demanda de la matrícula viva. I cal tenir una radiografia amb detall de les escoles públiques però també de les concertades". La regidora d'Educació, Teresa Ciurana, va reiterar que a Terrassa s'ha fet un acord de consens amb pública i concertada i que el nou decret d'admissions de la conselleria resoldrà dubtes.

L'assessor Rafael Homet ja va avançar que aquest decret ha fixat un cost per plaça de necessitats educatives especials de 600 euros per la pública i de 900 per la concertada. Homet també va voler acabar la seva intervenció agraint el treball que fan tots els agents.