Fuig d'un accident i la seva amiga es fa passar per ell

Redacció

15.02.2021 | 21:25

Una dona va intentar esdevenir coartada, fent-se passat per conductora d'aquell vehicle que havia xocat contra altres estacionats al barri de Vallparadís. Però la policia va saber que no era així, que aquell vehicle el conduïa un home, amic seu. I va trobar el conductor i el va denunciar per la via penal: anava ebri. Un testimoni va informar la Policia Municipal dissabte, a les 0.27 hores, que un vehicle havia col·lidit contra altres que estaven estacionats al carrer de Prat de la Riba, amb el carrer del Doctor Pearson. Una dotació de la Policia Municipal va acudir al lloc i va localitzar una dona que manifestava ser la conductora del turisme. Aquesta versió contradeia la del testimoni...