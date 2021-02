Fuig d'un accident i la seva amiga es fa passar per ell

Redacció

15.02.2021 | 21:25

Una dona va intentar esdevenir coartada, fent-se passat per conductora d'aquell vehicle que havia xocat contra altres estacionats al barri de Vallparadís. Però la policia va saber que no era així, que aquell vehicle el conduïa un home, amic seu. I va trobar el conductor i el va denunciar per la via penal: anava ebri.

Un testimoni va informar la Policia Municipal dissabte, a les 0.27 hores, que un vehicle havia col·lidit contra altres que estaven estacionats al carrer de Prat de la Riba, amb el carrer del Doctor Pearson. Una dotació de la Policia Municipal va acudir al lloc i va localitzar una dona que manifestava ser la conductora del turisme. Aquesta versió contradeia la del testimoni requeridor que indicava que el conductor del vehicle causant de l'accident era un home que havia fugit corrent.

Els arguments de la dona van trontollar davant les preguntes dels agents. Al final, ella va reconèixer que el conductor era un amic seu. El va trucar perquè tornés al lloc dels fets, però ell es va negar.

Els policies van sortir en la seva cerca i l'individu va acabar denunciat. Els agents van realitzar una batuda fins a localitzar al presumpte conductor al carrer d'Urquinaona. El van identificar i li van fer la prova d'alcoholèmia, amb resultats positius de 0,79 i 0,78 mil·ligrams. I van interposar la pertinent denúncia per un delicte contra la seguretat del trànsit i van realitzar l'informe tècnic d'accident.

Accident de moto

D'altra banda, una motorista va resultar ferida el dissabte a la tarda en caure a terra quan circulava per la zona centre.

L'accident de trànsit va ocórrer a les 19 hores a la cruïlla de la Rambla d'Ègara amb el carrer de Cervantes. Segons la informació policial, la motocicleta va relliscar de manera fortuïta i la conductora havia caigut a terra. La víctima va ser traslladada en una ambulància del SEM a l'hospital universitari MútuaTerrassa.