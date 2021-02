Eva Candela, regidora i futura diputada al Parlament. Eva Candela, regidora i futura diputada al Parlament.

Eva Candela, diputada socialista

"Els resultats del PSC ens donen molta força per a les municipals"

Emili González

15.02.2021 | 21:49

Els 23 escons aconseguits pel PSC a la circumscripció de Barcelona, han valgut a Eva Candela, regidora a l'Ajuntament de Terrassa, per entrar al Parlament com a diputada (ocupava el lloc 18 a la llista). Candela, arquitecta tècnica de professió, considera que Illa ha de presentar-se a la investidura com a president de la Generalitat per "responsabilitat". El PSC ha tornat a ser la primera força a Terrassa després d'haver perdut l'alcaldia a les municipals.Sí, de totes maneres, crec que no podem comparar els resultats de les eleccions catalanes amb el de les municipals, sinó més aviat amb els comicis al Parlament del 2017. I cal recordar que, aleshores, a Terrassa, el PSC...