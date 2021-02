Els barris tornen a votar en clau socialista

Laura Hernández

15.02.2021 | 21:25

Terrassa és un calidoscopi polític que varia en cada convocatòria electoral i que el 14-F ha girat com un mitjó. Diumenge el PSC va tenir una victòria històrica a la ciutat, on va guanyar en vots (20.172) i percentatge (25,80%). L'anàlisi de la ciutat per seccions censals permet comprovar que, a Terrassa, Salvador Illa ha aconseguit part de la seva remuntada electoral als barris, on diumenge va ser primera força indiscutible. De nou, el gruix dels 20 mil vots socialistes van sortir de la perifèria terrassenca. El mapa de resultats dibuixa un nucli amb doble corona. Junts per Catalunya (JxC) domina al centre de la ciutat, Esquerra Republicana (ERC) a la primera corona i als...