Els barris tornen a votar en clau socialista 

Laura Hernández

15.02.2021 | 21:25

Terrassa és un calidoscopi polític que varia en cada convocatòria electoral i que el 14-F ha girat com un mitjó. Diumenge el PSC va tenir una victòria històrica a la ciutat, on va guanyar en vots (20.172) i percentatge (25,80%). L'anàlisi de la ciutat per seccions censals permet comprovar que, a Terrassa, Salvador Illa ha aconseguit part de la seva remuntada electoral als barris, on diumenge va ser primera força indiscutible. De nou, el gruix dels 20 mil vots socialistes van sortir de la perifèria terrassenca.

El mapa de resultats dibuixa un nucli amb doble corona. Junts per Catalunya (JxC) domina al centre de la ciutat, Esquerra Republicana (ERC) a la primera corona i als barris de l'interior de les avingudes. Més enllà, diumenge l'hegemonia va ser socialista, amb ERC trepitjant fort com a segona opció més votada.

El PSC, que no guanyava unes eleccions al Parlament a la ciutat des de 2006, va ser el partit més votat a les seccions de Sant Pere Nord, Sant Llorenç, Can Tusell, Les Arenes, Ca n'Anglada, Can Palet i Can Jofresa. També a La Maurina, La Cogullada, Can Boada del Pi, Montserrat, Can Palet II, Ègara i el Pla del Bon Aire, entre altres sectors.

La victòria socialista es va forjar als territoris més abstencionistes. A diferència del centre de la ciutat, on l'abstenció no va pujar del 25% a la majoria de seccions censals, als barris es va moure entre el 35% i el 50%. En molts sectors, la meitat dels electors es van quedar a casa i, entre els que van anar a votar, un de cada tres va dipositar la papereta de Salvador Illa.

L'independentisme no falla

El vot independentista és el que més es va mobilitzar diumenge i ho va fer a tota la ciutat, on la presència d'ERC es consolida com a segona força. Al centre històric i als sectors adjacents Junts per Catalunya va confirmar el seu lideratge en unes eleccions catalanes. Amb percentatges de vots que superen el 40% en moltes seccions, el partit de Laura Borràs va mobilitzar els seus al Centre, a una part important de Ca n'Aurell, a l'Antic Poble de Sant Pere, Vallparadís, Cementiri Vell i part de Sant Pere.

L'independentisme va guanyar diumenge als barris menys abstencionistes. Al rovell de l'ou de la ciutat, la participació va oscil·lar entre el 65% i el 75%, molt per sobre del 50,58% registrat a tota la ciutat.

Al centre històric la segona força política va ser ERC, que va guanyar a la primera corona de Terrassa. Els republicans van ser primera força a un tram de Sant Pere, a Pere Parres, al Segle XX i a La Cogullada. També al tram oest de Ca n'Aurell, entre el carrer Galileu i l'avinguda Àngel Sallent. I van ser primers a diverses seccions de Can Palet i de l'Escola Industrial.

A banda de la victòria al primer cinturó urbà, ERC ha consolidat els seus bons resultats als barris. Bona part dels 16 mil vots (20,9%) que va aconseguir diumenge, es van dipositar a les urnes de les seccions perifèriques. La llarga llista de sectors que van votar socialista podria replicar-se com a ninxos de vot republicà a la ciutat.