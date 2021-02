Un de cada 10 terrassencs va votar Vox

16.02.2021 | 04:00

Diumenge, un de cada deu votants va donar suport a l'extrema dreta populista a Terrassa. El 14-F Vox va ser quarta força amb més de 7 mil vots, un resultat que es va construir amb microcàpsules de vot a tot el territori, tant al centre com als barris. La formació irromp al Parlament gràcies als electors de l'àrea metropolitana. A Terrassa, el partit d'Ignacio Garriga va ser la segona força més votada a barris com a Sant Llorenç, Ca n'Anglada, Can Palet II i a alguns trams de La Maurina. Per seccions, la ultradreta ha quallat a les taules dels trams amb més presència de població immigrada. El partit de Pablo Abascal també va ser segona força a Can Jofresa i tercera a barris com Les Arenes, Les Fonts, Ègara, Can Boada del Pi, Sant Pere Nord, Can Tusell i Pla del Bon Aire. Són sectors on Ciutadans perd milers de vots i cau a la cinquena o sisena posició. I on el PP passa a ser una formació pràcticament residual. En un context d'alta abstenció, el traspàs de vots del bloc de centredreta a la ultradreta és clar a la ciutat, on Vox s'estrena amb bosses de desenes de vots escampades per totes les seccions.