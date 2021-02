Mercè Vallès: "Al final m'he hagut de quedar"

Laura Hernández

14.02.2021 | 12:48

És una de les suplents que aquest matí s'ha vist obligada a quedar-se a la mesa electoral per incompareixença "del president. M'ho temia –explica la Mercè Vallès- i així ha estat".

Psicòloga i responsable de recursos humans, la Mercè ha arribat a l'Escola Lanaspa amb la resta d'integrants de les meses "a les 8 del matí i tot ha anat molt àgil i ràpid. Abans de les 9 ens han repartit el material, els EPI i ens han pres la temperatura".

A la mesa B de la secció 5, el president no ha comparegut i la Mercè, com a suplent de president, s'ha hagut d'encaixar la mascareta i constituir la mesa. Un cop constituïda, a la mesa presidida per la Mercè han "sobrat" 3 suplents.

Es dóna la circumstància que la Mercè ha estat als dos cantons del dispositiu electoral durant les setmanes prèvies al 14-F, amb la seva empresa, General Servei S.A, treballant en la tramesa electoral. La seva ha estat una contribució doble, un esforç important i un exemple de responsabilitat. "M'he passat tota la setmana a Madrid, però no he dubtat que avui havia de ser", explica, disposada a "rematar" la seva contribució al 14-F amb una llarga jornada darrera l'urna.

En la preparació del dispositiu electoral, l'Ajuntament de Terrassa ha citat un extra de suplents per garantir la constitució de les 265 meses de la ciutat i assegurar la cobertura de les baixes de darrera hora, com ha passat a la taula de la Mercè. A l'Escola Lanaspa hi ha set meses electorals. Totes han estat constituïdes sense problemes, han començat a rebre electors abans de les 10h i en tots els punts de votació han sobrat suplents.