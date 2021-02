Eva Candela i Lluís Puig, diputats terrassencs al Parlament

L. M.

14.02.2021 | 23:45

Si no hi ha sorpreses d'última hora, l'exconseller de Cultura Lluís Puig i la regidora Eva Candela seran els dos únics diputats terrassencs de la nova legislatura al Parlament de Catalunya. Puig, que actualment resideix a Bèlgica, ocupava el novè lloc de la llista de Junts per Catalunya a la demarcació de Barcelona. Candela és la número 18 del PSC per la mateixa circumscripció.

Per les seves posicions, Puig i Candela eren els únics candidats egarencs que semblaven tenir possibilitats d'entrar al Parlament i els bons resultats de les seves respectives formacions han fet bons els pronòstics.

Entrevistat fa uns dies per Diari de Terrassa, Puig explicava que, de sortir escollit, la seva prioritat seria la legislació en l'àmbit cultural. "Jo penso molt en la llengua i la cultura. S'han de modernitzar lleis antigues i desfasades de museus, arxius.... I ens cal elaborar una llei que declari la cultura com a bé universal i que dictamini les responsabilitats de les administracions, les institucions, les empreses, les entitats i els creadors", comentava, alhora que assegurava que si el vot independentista creixia seria "una primera victòria, la més important", ja que demostraria "que la persecució, els cops de porra, els enjudiciaments i la repressió que pateixen milers de ciutadans és un fracàs".

Per la seva banda, Candela, afirmava en declaracions a aquest diari que, de ser diputada, defensaria els interessos de la ciutat i la comarca. "Fa massa temps que Terrassa no té representació a les institucions supramunicipals i arriba el moment que això canviï. Terrassa necessita estar connectada amb Catalunya, Espanya i Europa; no pot estar aïllada en si mateixa", deia.