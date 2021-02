Les 265 meses electorals de la ciutat queden constituïdes amb mitja hora de retard

Emili González

14.02.2021 | 09:21

Les 265 meses electorals que avui hi ha a la ciutat, repartides en 60 col·legis, han quedat finalment totes constituïdes al voltant de les 9.30 hores, mitja hora més tard del que estava previst. La causa del retard ha estat la complexitat del dispositiu electoral, que ha implicat moltes més tasques addicionals en la constitució, com l'aplicació d'Epis i l'organització en les 21 meses que en aquestes eleccions hi ha de més respecte als habituals punts de votació a la ciutat. D'aquesta manera s'aclareix la incògnita sobre si totes les meses previstes estarien a punt de rebre els votants davant l'alt nombre d'al·legacions presentades per ciutadans a qui els havia tocat estar a una mesa.

En molts col·legis, on enguany hi ha menys apoderats i interventors, ja s'han començat a formar les primeres cues al carrer, gestionades per membres de Creu Roja.

Un total de 156.476 terrassencs estan cridats a participar en les eleccions al Parlament de Catalunya que se celebren avui.

Al Recinte Firal és el col·legi amb més meses electorals avui a la ciutat, un total de deu, que avui són el punt de votació per a 6.618 electors.

Terrassa ha dissenyat un dispositiu electoral especial per la pandèmia, amb un nombre de col·legis que ha passat de 46 a 60 per esponjar l'assistència dels electors. El Govern recomana que de 9 a 12 hores votin els col·lectius de risc i les persones grans en general; de 12 a 19 hores, els electors que no pertanyin a grups vulnerables o en quarantena i, de 19 a 20 hores, els ciutadans amb coronavirus o en quarantena per contacte estret amb un positiu.