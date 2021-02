Els socialistes guanyen a Terrassa, Cs s'enfonsa i Vox ja és quarta

14.02.2021 | 23:58

El PSC ha tornat a guanyar unes eleccions al Parlament de Catalunya a Terrassa després de 15 anys com a segona o tercera força i de perdre l'alcaldia de la ciutat a les darreres municipals, posant fi a quaranta anys d'hegemonia política. Amb el 93,46% dels vots escrutats, els socialistes han recuperat bona part de l'electorat perdut i tornen a liderar els resultats amb 19,754 vots, un 25,94%.

El 14-F, un de cada quatre electors ha votat a Salvador Illa a Terrassa. En números absoluts, el PSC ha guanyat 965 paperetes respecte a 2017, però per l'efecte abstenció ha perdut més d'11 punts amb les darreres catalanes.

La segona sorpresa de la nit és la patacada electoral de Ciutadans. La formació taronja havia guanyat les dues darreres eleccions al Parlament a Terrassa, on avui ha perdut el gruix del seu electorat. El partit liderat per Carlos Carrizosa ha vist com s'esfumaven 32 mil vots dels 37 mil que va tenir el 2017. Amb el 97,46% escrutat, Cs ha passat amb 4.890 vots (6,42%) a ser la sisena força política a la ciutat, per darrere d'En Comú Podem i de VOX.

La ultradreta ha estat la revelació de la jornada. VOX entra a l'escenari polític local i, amb 6.989 vots (9,18%), passa a ser la quarta força. La formació entra al Parlament de Catalunya amb els vots del cinturó metropolità i amb el recolzament de gairebé un de cada deu electors a Terrassa.

En el bloc independentista, ERC ha estat la força més votada, la segona després del PSC. Els republicans han aconseguit prop de 16 mil vots, 9 mil menys que el 2017, i mantenen el 21% dels sufragis emesos.

Els independentistes sumen majoria a la ciutat. La suma de les sis formacions que es presentaven per separat supera el 45 per cent dels vots emesos Terrassa.

Junts per Catalunya ha aconseguit 12 mil vots i el 16,62% dels sufragis. La formació de Carles Puigdemont ha mantingut el seu pes polític a la ciutat després de l'escissió del PDeCAT i és l'única força rellevant que puja en vots i percentatge.

La resta del vots independentista ha quedar molt atomitzat. El PDeCAT d'Àngels Chacón s'estrenava i ha mobilitzat 1.500 vots; Primàries Catalunya 151 i el Partit Nacionalista de Catalunya 85.

En l'arc independentista, la CUP ha perdut 600 vots a Terrassa, on amb 4 mil vots té un 5,52% dels sufragis emesos. Els cupaires han aguantat bé el cop de l'abstenció i milloren posicions respecte a 2017.

A l'esquerra, En Comú Podem ha viscut avui una jornada negativa a la ciutat, on ha perdut la meitat dels 11.395 vots obtinguts el 2017. Un cop fort per l'opció liderada per Jessica Albiach, que probablement ha pagat el preu de l'abstenció i de la pujada del PSC. La formació lila és la cinquena força política de la ciutat amb el 7,58 % dels vots.

Una situació similar a la que viu el PP. Els populars han vist com s'esfumaven 2 mil dels 4.717 vots de les eleccions al Parlament de 2017. Els populars han perdut paperetes en favor de Vox, però l'abstenció els permet mantenir el percentatge de vot per sobre del 3%.