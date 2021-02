Els positius voten amb comptagotes

Laura Massallé

14.02.2021 | 20:07

Minuts abans de les 19 hores, els membres de les 265 meses electorals de Terrassa han començat a protegir-se amb els EPIs per fer front a l'última hora de votacions, una franja recomanada per a positius, contactes estrets i sospitosos de Covid-19. A més de la mascareta, els guants de nitril i la pantalla facial que ja tenien, se'ls ha donat una bata resistent a fluids.

Al Centre Cívic President Macià, el segon col·legi terrassenc amb més meses, nou, els electors han anat arribant amb comptagotes aquesta última hora. Alguns dels membres de les meses han lamentat no comptar amb l'ajuda de professionals sanitaris per a posar-se els diversos elements de protecció; s'han ajudat els uns als altres.

Mica en mica han anat arribant votants com el Josep Codina, de 40 anys. En declaracions ha aquest diari ha explicat ser contacte de positiu. Ha acudit al col·legi amb doble mascareta, per prevenció.

En una altra mesa, hi ha votat la Carlota Serra, una noia de 19 anys que acudia a les urnes per primer cop. "Soc positiva però és el primer cop que puc votar i no m'ho volia perdre", ha comentat. Ella també portava doble mascareta.

A menys de 200 metres, al Casal Cívic de Sant Pere Nord (5 meses), la situació ha sigut semblant. Allà, entre les 19 i les19.40 hores tot just hi han votat cinc persones.

En una altra zona de la ciutat, al Casal Cívic de Ca n'Aurell (5 meses), en la primera mitja hora d'aquesta última franja hi han votat nou persones, quatre d'elles a la mateixa taula, segons explica una de les vocals.