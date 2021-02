Cues d'electors a les portes d'alguns col·legis

Redacció

14.02.2021 | 11:59

El fet que arribi el migdia (un moment del dia en què sol animar-se l'assistència de ciutadans a les urnes), sumat a què en aquests comicis els electors han d'esperar el seu torn a l'exterior dels col·legis com a mesura de prevenció del virus, ha deixat ja imatges de cues importants als punts de votació. És el cas de l'escola Lanaspa, on els ciutadans que volien dispositar el seu vot esperaven al pati del centre educatiu. En altres punts, com al casal del barri de Sant Pere, els ciutadans també s'han d'esperar uns minuts per dipositar la papereta a l'urna. Membres de Creu Roja s'encarreguen de gestionar les cues.