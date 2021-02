Comença el recompte a Terrassa

14.02.2021 | 20:16

Ja no es pot votar més. Aquells que no hagin acudit durant la llarga jornada electoral al seu col·legi o que no hagin votat anticipadament per Correu ja no tenen la possibilitat d'emetre el seu vot. I és que a les 20 hores, els centres electorals han tancat les seves portes i ha començat el recompte dels vots.

Al Centre Cívic President Macià, els membres de les meses electorals han obert les urnes i han començat a comptar els vots, tot seguint les instruccions dels representants de l'administració. Els esperen, potser, els minuts més durs: els de fer quadrar els resultats.