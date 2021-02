Un treballador municipal prepara el material informatiu per a les cues de la jornada. Hi haurà 19 punts nous de votació com la Masia Freixa o el Recinte Firal. Nebridi Aróztegui Un treballador municipal prepara el material informatiu per a les cues de la jornada. Hi haurà 19 punts nous de votació com la Masia Freixa o el Recinte Firal.

Tothom pendent de l'obertura dels col·legis

Laura Hernández

12.02.2021 | 21:33

Seran 120 minuts d'infart. Diumenge, de 8 a 10 hores, el dispositiu electoral es tensarà al màxim per garantir la constitució de les 265 meses electorals de Terrassa, una ciutat on més de 600 presidents de mesa, vocals i suplents han presentat recurs davant la Junta Electoral. "En aquest moment totes les meses de Terrassa estan assignades i no han de tenir cap problema per constituir-se amb normalitat demà diumenge", comenta Isaac Albert, tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert i responsable del dispositiu electoral. "Sempre a l'expectativa del que pugui passar demà a primera hora", afegeix. Per garantir un inici de jornada sense incidències, l'Ajuntament...