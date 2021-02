Un projecte als instituts amb 35 especialitats

13.02.2021 | 04:00

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) va detectar una manca d'oferta d'algunes especialitats en formació professional per la manca de centres acreditats. Així va sorgir el projecte d'estendre als centres de secundària un tipus d'ensenyament que fins aquell moment s'impartia exclusivament als centres propis del SOC. El curs 2019/2020 "vam fer una prova pilot a set instituts de Girona i de les Terres de l'Ebre que va ser un èxit i aquest curs s'ha ampliat a 21 nous centres". Ho explica Ariadna Rectoret, directora del SOC. "El Vallès és una zona ben dotada en formació, però amb dèficit en algunes especialitats amb recorregut i sortida laboral". El curs vinent, afegeix, el programa arribarà a "a nous instituts". Els cursos de Formació Professional per a l'Ocupació no tenen cost pels alumnes. Els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d'Educació invertiran aquest curs 2,6 milions d'euros en el finançament de les 35 especialitats programades als instituts de secundària. Les especialitats formatives que s'imparteixen abasten un ampli ventall que va des de l'audiovisual, la informàtica o la mecànica a la rebosteria, l'enologia, el socorrisme o el lleure, entre altres competències. Durant la prova pilot, la mitja d'edat dels alumnes va ser de 36 anys.