Els bombers asseguren un aparell d'aire condicionat a punt de caure

12.02.2021 | 21:32

Una dotació de bombers va intervenir ahir al carrer del Doctor Cabanes, al Centre, per assegurar un aparell d'aire condicionat en perill de caure d'un edifici (foto). Pel que sembla, a penes se subjectava pels cables. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 16.40. A les 10.20, Bombers van ser alertats de l'estat d'un cartell d'una perruqueria que havia estat colpejat per un camió al carrer de Sant Gaietà, també al Centre. Els bombers van inspeccionar l'element, que estava tort. Tot i això, pel que semblava, no hi havia perill de despreniment.