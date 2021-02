Demà als col·legis electorals les cues es faran al carrer o en espais oberts. Demà als col·legis electorals les cues es faran al carrer o en espais oberts.

El cens d'electors s'incrementa en 2.449 persones en tres anys

L.H.

12.02.2021 | 21:33

Tres anys després de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre de 2017, el cens de votants ha crescut a Terrassa en 2.449 persones. És el balanç entre els egarencs que han assolit la majoria d'edat que dona dret a vot o la nacionalitat i les defuncions. Demà, 156.476 persones estan citades a les urnes en una jornada del tot extraordinària, marcada per la pandèmia, les mesures de seguretat i una convocatòria que ha disparat les excuses entre els membres de les meses, els indecisos i està per veure si també l'abstenció. A Terrassa, el dispositiu electoral augmenta fins als 60 col·legis -les darreres eleccions van ser 46-, per descongestionar els punts...