Proximitats del carrer del Germà Joaquim, a Can Palet.

Anava borratxo i va amenaçar amb una navalla uns joves a Can Palet

Javier Llamas

12.02.2021 | 21:33

No hi era tot, al cent per cent, perquè queda demostrat que la ingestió d'alcohol l'afectava. L'home aquell que va amenaçar amb una navalla uns joves a Can Palet estava begut. Però els va amenaçar. A un noi li va posar l'arma blanca en el coll. Allò va ocórrer una matinada d'estiu del 2017 i el portador de la navalla ha estat condemnat a sis mesos de presó. Eren les 5.45 hores de l'1 de juliol. L'acusat, d'origen paraguaià, sense permís de residència a Espanya, es va acostar a un grup de joves a uns metres del carrer del Germà Joaquim. Portava intencions malèvoles. I portava, en sentit literal, una navalla. I, segons la Justícia, actuava...