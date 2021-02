Ahir, als hospitals egarencs hi havia 18 pacients a les unitats d'intensius. Ahir, als hospitals egarencs hi havia 18 pacients a les unitats d'intensius.

Agents de la policia local es vacunen de la Covid

E. G.

12.02.2021 | 21:33

Ahir, a Terrassa i al conjunt de Catalunya, va seguir la vacunació del coronavirus, amb la primera dosi desenvolupada per Oxford/AstraZeneca, dels professionals dels serveis públics essencials i els col·lectius prioritzats pel Departament de Salut. Entre aquests hi ha els cossos de seguretat. En aquest sentit, per les dependències de MútuaTerrassa situades al carrer del Castell, on des de dimecres es duu a terme la vacunació dels citats col·lectius, van passar ahir agents de la Policia Municipal per rebre l'esmentat antídot del coronavirus. El Departament de Salut ha convocat els agents, d'una manera individual i en funció del seu lloc de residència, per iniciar el...