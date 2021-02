Xoc de vehicles a Can Palet Xoc de vehicles a Can Palet

11.02.2021 | 22:13

Va haver-hi destrosses considerables als vehicles, però cap ferit, segons testimonis. L'accident (foto) va tenir lloc ahir, poc abans de les nou del matí, a la cantonada del carrer de Wilson amb el de Concepción Arenal, al barri de Can Palet. Agents de la Policia Municipal hi van acudir. D'altra banda, el dimecres al migdia un accident entre dos vehicles va deixar un ferit a la cruïlla dels carrers d'Amadeu de Savoia i del Marquès de Comillas, al Torrent d'en Pere Parres. El ferit presentava lesions lleus, en principi, i no va requerir el seu trasllat a un centre sanitari. Un dels cotxes va quedar immobilitzat de manera mecànica al mig de la calçada. La policia va realitzar un informe...