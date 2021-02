Terrassa demana pas al Parlament Terrassa demana pas al Parlament

11.02.2021 | 22:13

Les eleccions de diumenge seran una cita extraordinària pel context de pandèmia i la incertesa sobre qui manarà a Catalunya els propers quatre anys. En aquest context obert i inquietant, Terrassa presenta un grapat de candidats al Parlament de Catalunya que s'han "colat" a les llistes en llocs per sortir, per restar a l'espera d'una baixa o bé per seguir mirant la política catalana des de fora. Vuit d'aquests candidats ens expliquen, a dos dies del 14-F, quina és la prioritat que han col·locat a la seva agenda política pensant en Terrassa. Acabar amb les llistes d'espera de la sanitat pública, millorar les inversions en educació, invertir en el manteniment de...