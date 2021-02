"Si el vot independentista creix, serà una gran victòria" "Si el vot independentista creix, serà una gran victòria"

Lluís Puig - candidat número 9 de JuntsxCat

11.02.2021 | 22:13

L'egarenc Lluís Puig ocupa el novè lloc de les llistes de Junts per Catalunya a la demarcació de Barcelona. Com a exconseller de Cultura, demana prioritzar accions en aquest àmbit. Per què es presenta com a candidat?Vaig parlar amb Carles Puigdemont i Jordi Sànchez i els vaig dir que si el meu procediment judicial a Bèlgica acabava sense extradició, voldria seguir donant la cara en el procés que estem vivint de demanda de llibertats. A ells els va semblar bé, em vaig presentar a les primàries de Junts i vaig ser escollit. Amb quins resultats quedaria satisfet?Si el nombre total de vots independentistes creix, serà una primera victòria, la...