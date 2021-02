isabel martínez - candidata número 10 de Ciutadans

"Volem liderar el canvi, amb diàleg i dins la llei"

11.02.2021 | 21:52

Isabel Isabel Martínez és regidora a Terrassa. Llicenciada en dret i economista, creu que si el PSC suma, pactarà amb Comuns. Quina és la seva prioritat per Terrassa si trepitja el Parlament? Doncs una reclamació històrica. Demanaré més personal i més recursos per la sanitat a Terrassa i una major transparència al voltant de la contractació. També més facilitat pels operadors sanitaris en l'accés ràpid a les dades. Què creu que passarà diumenge? Hi haurà sorpreses. La bossa d'indecisos és gran i la por provocarà abstenció, Però crec que la ciutadania demana canvi i nosaltres liderem...