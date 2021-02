marta giménez - candidata número 25 del PP

"Tindrem vots socialistes desencantats amb Illa"

11.02.2021 | 21:52

Marta Giménez diu estar en política per "vocació de servei". El 14-F, albira, esclatarà l'"efecte Alejandro". Ho té difícil per sortir, però, si entrés al Parlament, quina seria la seva prioritat per Terrassa? Fonamentalment abaixar els impostos, pels terrassencs i per tots els catalans. I que la Generalitat pagui els deutes que té amb la ciutat en l'àmbit de l'educació, posant fi als barracons, l'esponjament de Ca n'Anglada, l'arranjament de les rieres... La campanya ha potenciat o frenat l'"efecte Alejandro"? L'ha potenciat i molt. Tinc la sort de tenir-lo com a president i com a company i és brillant...