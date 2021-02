Un segon punt per vacunar

11.02.2021 | 22:13

Les dependències de Mútua al carrer del Castell no seran les úniques que a Terrassa duran a terme la vacunació dels professionals de serveis públics essencials i de col·lectius prioritzats amb l'antídot d'AstraZeneca. Un segon punt de vacunació, gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa (CST), es posarà pròximament en marxa a la ciutat, segons el Departament de Salut. Per ara s'han citat uns 700 professionals per rebre la primera dosi, administrada pels sanitaris del CAP Rambla de Mútua, com un dels 38 equips d'atenció primària escollits per la Generalitat per posar la vacuna desenvolupada per Oxford/AstraZeneca. Els professionals que ja han rebut...