Una de cada quatre trucades al 112 és per salut

Emili González

11.02.2021 | 22:13

El 38,47% dels contactes que els terrassencs van dur a terme al telèfon d'emergències 112 de la Generalitat van ser, l'any passat, per demanar una assistència de tipus sanitari. Així ho indiquen les dades difoses ahir per Protecció Civil. En conjunt, l'any 2020, des de la ciutat van emetre's un total de 56.158 trucades al 112, de les quals fins a 21.605 van estar ocasionades per alguna consulta relacionada amb la salut. Molt a prop van quedar, l'any passat, les trucades relatives a la seguretat (a la ciutat, el 2020, n'hi va haver fins a 20.903, cosa que va representar el 37,22% del total). El tercer principal motiu de consulta va estar relacionat amb els temes de civisme (un total de 4.993 trucades, el...