Multiplica per quatre la taxa d'alcohol

12.02.2021 | 04:00

Uns policies municipals van aturar ahir un vehicle que circulava molt lentament i pujant a una vorera. El conductor anava borratxo i va multiplicar per quatre la taxa màxima d'alcoholèmia permesa. La patrulla policial va aturar el cotxe a l'1 de la matinada a l'avinguda de l'Abat Marcet, prop de la cantonada amb el carrer del Marquès de Comillas. Les proves d'alcoholèmia van donar resultats positius d'1,07 i 0'98. Els agents van brir diligències penals per un delicte contra la seguratat del trànsit i van formular una denùncia al conductor per incomplir el toc de queda. Tres persones van ser denunciades també, a les 23 hores, per saltar-se el confinament nocturn: es trobaven jugant a pilota al carrer de Sant Cosme, al barri de Ca n'Anglada.