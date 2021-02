Javi López (PSC): "Illa és l'únic que sabrà gestionar els fons europeus"

11.02.2021 | 22:13

L'eurodiputat socialista Javi López va visitar ahir el Vallès en campanya per parlar de la gestió dels fons europeus de recuperació que arribaran a Catalunya. Pel dirigent socialista, els ajuts de la UE són "una gran oportunitat per transformar la indústria, actualitzar-la, fer-la sostenible i sobretot més competitiva en el futur". L'eurodiputat defensa que el cap de llista del PSC, Salvador Illa, és "el candidat més adient per gestionar aquests fons", apel·la a la "responsabilitat col·lectiva de la ciutadania" i emfatitza la necessitat de "passar pàgina d'una dècada perduda de decadència "a...