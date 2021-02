Dos intoxicats en una explosió a la seu de Serveis Socials al Centre

Javier Llamas

11.02.2021 | 21:51

na explosió en una seu municipal va omplir d'alarma ahir el Centre. No va haver-hi ferits greus, però sí intoxicats lleus: els serveis sanitaris van atendre dues persones per inhalació de monòxid de carboni. Els dos afectats es van refugiar al terrat i van quedar confinats allà, a l'edifici, una oficina de Serveis Socials situada al carrer de la Unió. És l'immoble conegut com el Glop de Llet. Els veïns més pròxims van ser desallotjats durant dues hores. Ferran Muñoz, un comercial, passava just davant de l'edifici quan va ocórrer tot. "Vaig sentir una explosió forta i un baluern, com si alguna cosa s'enfonsés de cop. I sortien...