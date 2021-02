"Fem una crida als votants que volen passar pàgina" "Fem una crida als votants que volen passar pàgina"

Eva Candela - candidata número 18 del PSC

11.02.2021 | 22:13

Eva Candela és arquitecte tècnic. Regidora a l'Ajuntament de Terrassa, ara vol fer el salt al Parlament. Quina és la seva prioritat per Terrassa si seu al Parlament?Defensar els interessos de la ciutat i la comarca. Fa massa temps que Terrassa no té representació a les institucions supramunicipals i arriba el moment que això canviï. Terrassa necessita estar connectada amb Catalunya, Espanya i Europa, no pot estar aïllada en si mateixa. Amb un empat a tres, on pot pescar vots el PSC en la recta final de la campanya?Aspirem a aconseguir tota mena de votants. No només dels indecisos o dels que s'abstenen, també de votants tradicionals d'altres partits que ara veuen al...