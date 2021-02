miquel farrés - candidat 14 d'en comú podem

"ERC ens ha col·locat en un govern d'esquerres"

11.02.2021 | 21:52

Miquel Farrés és metge especialista enmedicina familiar i comunitaria. Diu que als Comuns la campanya se'ls ha fet curta. Quin és la seva prioritat política per Terrassa un cop arribi al Parlament? La Salut. Terrassa és la ciutat de Catalunya amb més llistes d'espera i pateix greus mancances en atenció primària i quirúrgica. Aquesta és la prioritat número 1. El seu programa posa l'accent als barris. Volem reeditar la Llei de Barris del tripartit. Els barris necessitem millores urbanístiques, no només el centre de les ciutats. Està demostrat que la salut de les persones també millora amb espais verds i places on passejar i conviure...