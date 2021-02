xavier climent - candidat numero 7 de primàries CAT

"Ens han invisibilitzat. Les cartes estan marcades"

11.02.2021 | 21:52

Nascut a Sant Cugat, viu a Terrassa des de 2003. Xavier Climent és Informàtic, professor i activista. Defensa la DUI i una democràcia "de baix cap a dalt". Quina és la primera mesura de la seva agenda si entra al Parlament? Si arribem al 50% dels vots independentistes, declarar la independència i publicar-la al DOG. Les enquestes no els donen representació. Confia a donar la campanada? I tant!. Si sumen el 50% de vot independentista sí. Els vots compten, perquè amb una majoria parlamentària no hem fet res. Ara toca comptar paperetes i actuar. En aquesta campanya hem vist a Vox als debats i no a Primàries. És el problema de la...