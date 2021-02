Susanna Segovia, candidata 6 per Barcelona d'En Comú Podem, ahir a Sant Pere Nord. Susanna Segovia, candidata 6 per Barcelona d'En Comú Podem, ahir a Sant Pere Nord.

Els Comuns volen incloure Sant Pere Nord en una nova Llei de Barris

Redacció

11.02.2021 | 22:13

El programa d'En Comú Podem inclou la promoció, si formen part del pròxim govern de Catalunya, d'una nova Llei de Barris que reeditaria la impulsada pel tripartit. Així ho ha explicat Susanna Segovia, candidata número 6 per Barcelona, a la seva visita a la ciutat. Els Comuns han escollit el barri de Sant Pere Nord per presentar la seva proposta de millora per als barris catalans. Segovia ha afirmat que Sant Pere Nord és un dels sectors ferms candidats a ser incorporats a la futura convocatòria. En Comú Podem vol que la nova Llei de Barris transcendeixi el model impulsat pel tripartit. Els nous plans hauran d'incorporar conceptes com l'eficiència energètica aplicada al...