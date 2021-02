Condemnat a un any de presó per robar una bicicleta a la Plaça Nova Condemnat a un any de presó per robar una bicicleta a la Plaça Nova

J. Ll.

11.02.2021 | 22:13

Era client habitual d'un bar i va robar la bicicleta d'un cambrer del local. La bici tenia un valor de 882 euros, però ell, el lladre, la va empenyorar per 350 euros. Ha estat condemnat a un any i un dia de presó. L'Audiència Provincial de Barcelona considera, com ja va considerar una resolució del jutjat penal número 1 de Terrassa, que l'acusat és culpable d'un delicte de furt. El 15 d'abril del 2016, a les 19 hores, va robar una bicicleta que estava estacionada i assegurada amb una cadena a la Plaça Nova de Terrassa. Això considera provat la Justícia. I està provat també (per un testimoni i de manera documental) que l'acusat va empenyorar la bici en un...