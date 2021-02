Casado: "El PSOE ha pactat prohibir com a llengua vehicular el castellà"

12.02.2021 | 16:34

Pablo Casado ha visitat Terrassa en campanya amb el candidat del PP a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández. "Si el que volem és que hi hagi llibertat d'elecció educativa i que els vostres fills puguin ser educats en la llengua que vulgueu, cal votar al PP. El PSOE ha pactat prohibir com a llengua vehicular el castellà", ha dit el líder dels populars espanyols. I ha afegit: "El PP és al centre de la societat catalana i el que vol és resoldre els problemes que alguns han creat i que ara s'han agreujat per la pandèmia".

Els populars han tancat la seva campanya a Terrassa al Parc de Sant Jordi, davant la Masia Freixa. Envoltat de militants i acompanyat per la presidenta local del partit, Marta Giménez, Alejandro Fernández ha defensat que "l'únic cordó sanitari real que hi ha hagut a Catalunya és el que se li va aplicar al Partit Popular. El PSC ha pactat amb els independentistes en més de 40 ajuntaments."