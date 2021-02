"Cal un organisme que assessori en processos de desprivatització" "Cal un organisme que assessori en processos de desprivatització"

Maria Sirvent - candidata número 7 de la CUP

"Cal un organisme que assessori en processos de desprivatització"

11.02.2021 | 22:13

L'exregidora terrassenca Maria Sirvent ha estat diputada de la CUP aquesta última legislatura al Parlament. Li agradaria renovar el seu escó; per això es presenta com a número set de la formació per Barcelona. Aconseguirà repetir com a parlamentària?Som optimistes i pensem que la CUP entrarà amb força perquè la ciutadania vol que l'independentisme recuperi terreny al Parlament i que hi hagi forces d'esquerres que defensin polítiques socials valentes. Creiem que les formacions independentistes i/o sobiranistes sumarem més que les del 155. Tenint en compte que les aspiracions del poble no caben a la Constitució, cal un govern que defensi...