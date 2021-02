Acostumat a agredir policies

Javier Llamas

12.02.2021 | 11:01

Ja va ser condemnat pel mateix delicte escassament dos mesos abans que tornés pels seus furs aquella nit, quan va empènyer a un mosso d'esquadra a Terrassa. I ho havia fet abans també, i abans d'abans. És un multirreincident en aquest terreny. Pel que reflecteix la Justícia, està acostumat al fet que el detinguin i el processin per això, per pegar a policies. L'enèsima sentència en contra seva li imposa una multa de 1.710 euros. El delicte: el d'abans i el d'abans: resistència. O sigui, no el condemnen per atemptat per acometre els agents, sinó per agredir-los mentre es resisteix a l'actuació policial.

No ha transcendit per què aquells agents dels Mossos d'Esquadra actuaven aquella matinada, la del 12 d'agost de 2018, a la Rambla d'Ègara de Terrassa. No se sap tampoc si l'actuació anava amb ell, amb l'acusat, o si els mossos van trobar allà l'individu. El que sí que explica la Justícia, en sengles sentències, és que l'implicat va propinar una empenta a un dels policies, sense causar-li lesions.

Va fer el que va fer guiat per l'ànim de menyscabar "el principi d'autoritat i la integritat física de l'agent", diu una resolució.

El jutjat penal número 3 de Terrassa va condemnar l'imputat per un delicte de resistència, concorrent la circumstància agreujant de multirreincidencia, però el reu va presentar un recurs davant l'Audiència Provincial de Barcelona en considerar que les proves contra ell eren insuficients.

Suposada contradicció

La seva defensa va al·legar una suposada contradicció en les declaracions dels dos agents actuants aquella nit, perquè un va explicar que va veure al seu company desequilibrar-se, però no va veure directament l'empenta. O sigui, segons el parer de la defensa, no va ser testimoni directe. El tribunal afirma que aquest testimoniatge suposa més aviat una dada que reforça la fiabilitat del que havia expressat el mosso agredit, que va explicar haver rebut, efectivament, l'empenta clavada per l'imputat.

La primera sentència en relació amb aquests mateixos fets, la del jutjat penal egarenc, queda confirmada, com van ser confirmades les tres anteriors, dictades en 2014, 2015 i juny de 2018, respectivament, referents a altres casos de factura similar. La primera d'aquesta sèrie, d'un jutjat d'instrucció de Terrassa, és corresponent al mes de desembre de 2014 i va condemnar el mateix individu a una pena de quatre mesos de presó per un delicte de resistència.

La pena estipulada a la segona va ser de set mesos i setze dies de presó per idèntica infracció penal. Aquesta resolució va ser dictada al juliol de 2015. La tercera, la dictada un parell de mesos abans de l'altercat desencadenat a la Rambla d'Ègara, va imposar a l'acusat una multa de 960 euros. No fa falta dir per quin delicte.