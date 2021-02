Acostumat a agredir policies

Javier Llamas

11.02.2021 | 22:13

Ja va ser condemnat pel mateix delicte escassament dos mesos abans que tornés pels seus furs aquella nit, quan va empènyer a un mosso d'esquadra a Terrassa. I ho havia fet abans també, i abans d'abans. És un multirreincident en aquest terreny. Pel que reflecteix la Justícia, està acostumat al fet que el detinguin i el processin per això, per pegar a policies. L'enèsima sentència en contra seva li imposa una multa de 1.710 euros. El delicte: el d'abans i el d'abans: resistència. O sigui, no el condemnen per atemptat per acometre els agents, sinó per agredir-los mentre es resisteix a l'actuació policial. No ha transcendit per què aquells agents dels...