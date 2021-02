Uns lladres encasten un vehicle contra l'Orange de la Plaça Vella

Javier Llamas

10.02.2021 | 21:41

"No em diguis que han robat aquí també", va dir una dona als seus acompanyants en passar davant de la botiga Orange de la Plaça Vella, paret amb paret amb la catedral del Sant Esperit. Aquest "també" al·ludia a l'espectacular assalt perpetrat el 25 de gener a la botiga d'Apple situada a poca distància, a 130 metres, al carrer Major, en ple Centre. Ahir li va tocar el torn a la franquícia d'Orange en la Plaça Vella, on uns lladres van irrompre de matinada després d'encastar un vehicle contra la porta i destrossar la lluna. Es van emportar telèfons, uns 100 aparells segons els primers càlculs.

Eren tres individus, a tenor del que va explicar un testimoni que va sortir a la finestra del seu domicili en sentir l'estrèpit de cristalls. Es desconeix si un quart delinqüent esperava al trio assaltant en els voltants o en un altre cotxe aparcat prop del lloc dels fets. L'espectacular robatori amb força va durar un parell de minuts.

Hi ha dos arbres enfront de la porta de l'establiment, a uns quatre metres de la façana, i un arbre i un altre estan separats per tot just tres metres de distància. Per aquest buit es va llançar el conductor amb l'automòbil usat per a l'allunatge. Li va bastar, segons sembla, amb una accelerada i un cop precís. L'impacte va ser dur, decisiu, per a tombar la lluna de vidre i el moble situat just darrere.

El cotxe usat era de gamma alta, segurament un tot terreny negre, un vehicle similar a l'usat pels lladres que van assaltar Intecat, la botiga d'Apple, el gener. En aquella ocasió, no obstant això, els malfactors van entrar amb el cotxe fins al fons del local i van destrossar amb l'automòbil el magatzem per sostreure els aparells que allà es guardaven. Ahir, ni una cosa ni l'altra. En el local es van introduir a peu i el cotxe se'l van portar de nou.

En dos minuts, en un tres i no res, van entrar, van inspeccionar, van agarrar el que els interessava, van forçar el magatzem i van sortir "amb diverses bosses", en paraules d'un testimoni. Els responsables del comerç tenien previst realitzar ahir a la tarda l'inventari del botí, però de les primeres estimacions es dedueix que els assaltants van sostreure uns 100 aparells. Els artefactes de més valor no els van tocar, però no per falta de temps o de ganes: estaven guardats en una caixa forta amagada.

Els delinqüents es van ficar en l'automòbil i van fugir. Van travessar la Plaça Vella, van seguir en línia recta pel carrer Major, i van enfilar el camí per la Rambla d'Ègara en direcció a l'autopista C-58. Aquest és el recorregut més fàcil per escapar. El van fer els lladres que van estavellar un BMW X5 el 25 de gener contra la botiga d'Apple.

El robatori d'ahir va ser a les 6.10. En uns minuts van arribar a la Plaça Vella uns agents dels Mossos d'Esquadra de Terrassa. Els lladres, però, ja estaven lluny. Els mossos van inspeccionar el local i van recollir del terra un tros de vehicle. El mateix local va ser assaltat l'any passat. Aquesta vegada, els lladres van destrossar a cops un vidre auxiliar per penetrar en el comerç.

Sèrie de robatoris

L'assalt d'ahir és un més en una sèrie de robatoris amb força comesos en la zona centre en els últims mesos. El 25 de gener, com queda dit, a la botiga de productes Apple del carrer Major, la mateixa que havia estat objecte d'un robatori similar el 28 de desembre. I a l'octubre del 2015 va ser assaltada l'anterior botiga de la mateixa franquícia a la plaça d'Anselm Clavé, al costat del Portal de Sant Roc.

Era el sisè fet delictiu de la mateixa índole perpetrat en el mateix establiment en un parell d'anys. Entre finals del 2013 i la primavera del 2014, es van registrar quatre saquejos en el local. El passat 11 de gener, a les 6.09 del matí, uns delinqüents van estavellar un cotxe contra la perfumeria Júlia, al carrer Major, a uns quaranta metres del comerç d'Apple, però es van veure obligats a fugir sense botí per la ràpida actuació d'uns policies municipals. La mateixa perfumeria ha estat violentada unes quantes vegades.

"Està clar. Al Centre tenim un problema", va comentar ahir a la tarda un responsable d'Orange mentre recollia la cinta policial i esperava l'arribada dels operaris que havien de substituir la lluna destrossada per una altra nova.