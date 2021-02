L'exconseller Jordi Turull i la regidora Meritxell Lluís, ahir. Alberto Tallón L'exconseller Jordi Turull i la regidora Meritxell Lluís, ahir.

Eleccions 14-F

Turull crida a votar per "un govern netament independentista"

Laura Massallé

10.02.2021 | 21:41

L'exconseller Jordi Turull, que està empresonat a Lledoners, però gaudeix del règim de semillibertat o tercer grau, va visitar ahir Terrassa, on va animar la ciutadania a votar aquest 14 de febrer per aconseguir "un govern netament independentista". "Nosaltres que estem a la presó per les urnes, és normal que demanem a les persones que no deixin perdre aquesta oportunitat per tornar a deixar aquells que ens volen escapçats, desbordats de vots a favor de la independència de Catalunya", va mencionar. "Si tenim la legitimitat democràtica de les urnes, ens serà molt més senzill culminar el camí que vam començar l'1 d'octubre", va...