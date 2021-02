Truita, coca i botifarra 

Emili González

10.02.2021 | 21:41

"El Dijous Gras, botifarra, botifarra; el dijous gras, botifarra, menjaràs", diu la cançó popular. Com mana la tradició, avui, 11 de febrer, Dijous Gras (O Llarder, segons es prefereixi) se celebra l'inici del període de Carnestoltes i, en el menú de tan assenyalada data no hi pot faltar -malgrat els temps que corren- la botifarra d'ous, la truita i la coca de llardons. Els forns i les xarcuteries de Terrassa s'han sumat, també en l'any de la pandèmia, a aquest gustós costum. "Jo, de botifarra d'ou, no en menjo en tot l'any, només el Dijous Gras", explicava ahir la Pilar Grau, resident al Centre, mentre feia cua per comprar l'embotit a l'establiment Casanovas Selecció del Raval de Montserrat.

"Tot i que el dia de més vendes de botifarres és el Dijous Gras, nosaltres ja n'hem elaborat i venut moltes durant tota la setmana", assegurava la Susana Güerre, dependenta del cèntric comerç, on, a més de la botifarra d'ous convencional, en proposen de diversos sabors (d'ou i calçots; amb tòfona; d'ou, patata i ceba...).

La feina, ahir a la tarda, també anava en augment a la Fleca Torres, al carrer de la Font Vella, on a l'aparador es percebia que el Dijous Llarder era a tocar per les coques de llardons que s'hi exposaven. La Mati Ros, dependenta, va comentar que "cada Dijous Gras potser venen cent coques al dia". Hi ha costums que perduren.