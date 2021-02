Truita, coca i botifarra Alberto Tallón Truita, coca i botifarra

Truita, coca i botifarra

Emili González

10.02.2021 | 21:41

"El Dijous Gras, botifarra, botifarra; el dijous gras, botifarra, menjaràs", diu la cançó popular. Com mana la tradició, avui, 11 de febrer, Dijous Gras (O Llarder, segons es prefereixi) se celebra l'inici del període de Carnestoltes i, en el menú de tan assenyalada data no hi pot faltar -malgrat els temps que corren- la botifarra d'ous, la truita i la coca de llardons. Els forns i les xarcuteries de Terrassa s'han sumat, també en l'any de la pandèmia, a aquest gustós costum. "Jo, de botifarra d'ou, no en menjo en tot l'any, només el Dijous Gras", explicava ahir la Pilar Grau, resident al Centre, mentre feia cua per comprar l'embotit a l'establiment...