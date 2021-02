Tres nous agents per a la Policia Municipal

Redacció

10.02.2021 | 21:41

La Policia Municipal de Terrassa compta amb tres nous agents que s'han incorporat aquesta setmana al cos local. Els policies provenen d'altres cossos policials i han entrat en la plantilla de Terrassa després de superar el concurs de mobilitat interadministrativa.

Ahir a la tarda, el regidor de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Xavier F. Rivero, els va visitar per donar-los la benvinguda. Els agents realitzaran durant sis mesos el seu període de pràctiques preceptiu per conèixer el funcionament de la Policia Municipal. Segons va comunicar ahir l'Ajuntament, la policia local preveu incorporar a finals d'estiu quatre agents més. Són els que van guanyar, a finals de 2020, la convocatòria de quatre places d'agent en oposició lliure. Actualment, aquests guàrdies estan fent formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Un cop finalitzat el curs, passaran a ser agents en pràctiques a Terrassa.

Amb els nous set policies, el cos terrassenc suma 236 efectius, després de les darreres jubilacions o excedències, destaca el Consistori. El govern municipal ha previst la convocatòria de 15 places més per a aquest any 2021, 10 places d'agent per al 2022 i 10 més per al 2023.

"A més, també es contempla que, en previsió de possibles jubilacions, es convoquin 11 places de promoció interna més, que cobririen tres places de sotsinspector, cinc de sergent i tres de caporal. Finalment, al llarg del 2021 es convocarà també una plaça d'intendent i una altra d'inspector, que reforçarien l'estructura de comandament del cos", diu l'Ajuntament. El dèficit de plantilla policial és estructural i ha generat força polèmica.